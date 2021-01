Delpini: "Il Covid ha provocato una paralisi dello spirito". VIDEO

Delpini: "Il Covid ha provocato una paralisi dello spirito"

"Sembra che il virus che stiamo combattendo abbia seminato non solo malattia e morte, ma un male piu' oscuro, una paralisi dello spirito, una sospensione della vita, una confusione sul suo significato, uno scoraggiamento e un senso di impotenza": e' un invito a ritrovare coraggio e speranza quello che dal pulpito del Duomo di Milano l'arcivescovo Mario Delpini ha rivolto ai fedeli presenti alla messa celebrata in occasione dell'Epifania. "La gente del mio tempo - ha denunciato l'arcivescovo, facendo riferimento alla vicenda dei Magi - non e' in cammino con il volonteroso coraggio di giungere alla terra promessa: non ha visto la stella". Ma questa constatazione, ha aggiunto, "e' un rimprovero per me e forse per la nostra Chiesa".

"Il disprezzo che circonda la parola della Chiesa, la noia con cui sono sopportate le nostre prediche, l'indifferenza che rende insignificanti le nostre proposte forse ci hanno intimidito, ci hanno indotto a ridurre il messaggio a qualche buona parola consolatoria", ha proseguito Delpini secondo il quale "forse persino ci hanno indotto a dubitare di avere qualche cosa da dire a questa generazione che preferisce la disperazione alla speranza, preferisce fare a meno di Dio, piuttosto che lasciarsi inquietare dall'invito a conversione". Ma l'esperienza dei Magi, ha concluso l'arcivescovo del capoluogo lombardo, ci ricorda che "noi non abbiamo altro da dire che la parola della speranza, la verita' di Gesu'. Riconosciamo che abbiamo bisogno non solo della salute, ma della salvezza! E Gesu' e' il Salvatore".

Un Globo gigante, di quasi 2 metri di diametro, realizzato con tanti panini di forme diverse, simbolo di 'Pane in Piazza' e' stato esposto nella Basilica di Sant'Eustorgio a Milano, per portare un messaggio di pace, solidarieta' e speranza. L'iniziativa 'sostituisce' l'affollatissimo corteo dei Magi, una delle tradizioni piu' antiche di Milano, che ogni anno si tiene il giorno dell'Epifania, con figuranti e cammelli in processione da piazza del Duomo fino alla basilica. Le misure anti contagio per il Covid hanno fatto saltare il rito vero e proprio del corteo, che risale al 1336, che tuttavia si e' tenuto in forma ridotta all'interno di Sant'Eustorgio, dopo la Messa delle 11, officiata dal vescovo ausiliare Monsignor Paolo Martinelli. Il globo di pane e' stato ideato per l'esposizione artistica "WePlanet -100 globi per un futuro sostenibile" che si terra' nel 2021.