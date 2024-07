Denatalità, Bertolaso: "Così rischia di scomparire la razza italica"

Denatalità, Bertolaso: "E' il primo problema, rischia di scomparire la razza italica"

"L'inverno demografico non ci aiuta anzi rischia di far scomparire la razza italica". A dirlo e' stato l'assessore regionale al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso del workshop istituzionale "Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare". Secondo l'assessore "e' quello che ci dicono i nostri esperti". Per Bertolaso "l'inverno demografico e' drammatico, per me la denatalita' in Italia e' il primo problema che si deve affrontare". Oggi in "questa regione dobbiamo affrontare le cattive abitudini che si stanno diffondendo. Richiamo all'esigenza di stili di vita molto piu' coerenti con quelle che sono le conoscenze della scienza e le nuove scoperte. E' assodato che stili di vita virtuosi - ha aggiunto - portano a un allungamento della vita, assenza di cronicita' e stile di vita migliore".

I Cinque Stelle: "Razza italica, da Bertolaso parole inaccettabili"

Il riferimento alla "razza italica" da parte di Bertolaso provoca la reazione dei Cinque Stelle lombardi: "Anche oggi questa giunta ci regala perle rare, con parole che risuonano colme di nostalgia. Nel vocabolario di Bertolaso ci sono espressioni come 'razza italica': le sciorina davanti ai microfoni della stampa come se fosse una cosa normale, ovvia, dimostrando invece una gigantesca ignoranza istituzionale. Questo ennesimo caso che coinvolge l'assessore non e' accettabile". A dirlo e' stato Nicola Di Marco, capogruppo pentastellato. "Forse vuole ricucire le fratture interne alla Giunta di cui fa parte strizzando l'occhiolino alle teorie lollobrigidiane di Fratelli d'Italia? Che l'assessore al Welfare prenda le distanze da se stesso e inizi a occuparsi dei problemi della sanita' lombarda perche' fino a oggi, oltre a parole e conferenze stampa, non ha fatto nulla mentre i Lombardi sono abbandonati a se stessi", conclude Di Marco.

Ricciardi (Pd): "Bertolaso sostiene teorie antiscientifiche come un Lollobrigida qualunque"

Attacca anche il PD, con Toni Ricciardi, vicepresidente alla Camera: "Dispiace come Bertolaso, che e' un medico, si metta a sostenere teorie antiscientifiche come un qualunque Lollobrigida che blatera di sostituzioni etniche, ossessionato da una razza italiana che non esiste. Quando si parla di cose serie, si dovrebbe essere seri". "Qualcuno spieghi a Bertolaso che la 'razza italica' non esiste. Gli italiani sono un miscuglio di celti e romani, goti e greci, longobardi e arabi, e altri popoli ancora; e la nostra bellezza sta proprio nella diversita' delle radici" aggiunge. Ricciardi sottolinea poi il fatto che "siamo il Paese al mondo che fa meno figli. Nei prossimi settant'anni l'Italia potrebbe perdere ben nove milioni di abitanti: stando alle proiezioni, e' il paese europeo che subira' il calo demografico piu' rilevante". "E le possibili soluzioni, incentivare le nascite, aumentare le quote di immigrati, sono oggetto di continuo scontro ideologico. Servirebbe piu' serieta' e meno frasi senza senso", conclude.

Majorino (Pd): "Sconcertato, Bertolaso chieda scusa"

E il capogruppo del Pd in Lombardia Pierfrancesco Majorino: "Io sono rimasto davvero sconcertato. L'espressione 'razza italica' e' da manifesto della razza da Italia fascista degli anni Trenta. Chiedo: a cosa dobbiamo ancora assistere? Se queste parole sono pronunciate dall'assessore Bertolaso che dovrebbe essere il meno peggio di questa compagine, chissa' dove possiamo arrivare". "Credo che siano inaccettabili, dovrebbe chiedere semplicemente scusa. Esiste una sola razza umana. E vorrei che ascoltassimo tutti di piu' le parole della senatrice a vita Liliana Segre".