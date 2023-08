Dengue: salgono a quattro i casi nel Lodigiano

Accertato un quarto caso di Dengue a Castiglione d'Adda, nel Lodigiano. E' un ultraottantenne, che sarebbe in condizioni non preoccupanti. Si tratta degli unici quattro casi, fanno sapere dall'assessorato regionale al Welfare, di Dengue autoctona, mentre sono una ventina quelli totali in Lombardia, la maggior parte quindi contratti all'estero a causa delle punture della zanzara Aedes aegypti.

Dengue: al via la disinfestazione a San Giuliano Milanese

Al di là di dove si sia stati infettati, viene sempre prevista una disinfestazione nelle zone in cui risiede o ha soggiornato chi si è ammalato. E' questo il caso, come riferisce Ansa, di San Giuliano Milanese dove il sindaco Marco Segala - avuta la segnalazione dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica UOS Melegnano-Martesana della positività di una persona che si è trattenuta nella cittadina - ha firmato una ordinanza per la disinfestazione, già compiuta questa mattina, nella zona interessata.