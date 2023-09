Dengue sul Garda, Mazzali (Lombardia): "Sui media tedeschi falsità"

"Su alcuni mezzi d'informazione italiani e stranieri, in particolare tedeschi, sono state diffuse notizie prive di fondamento su un'inesistente epidemia di febbre Dengue sul Lago di Garda, come chiarito da comunicazioni ufficiali del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) e del Ministero della Salute italiano". Lo dichiara oggi in una nota Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, in riferimento alla pubblicazione di articoli in cui si cita, erroneamente, la presenza di epidemie o cluster autoctoni di Dengue sul lago di Garda.

Mazzali: "Da Ats nessun caso di dengue autoctona sul Garda"

"La Ats (Autorità a tutela della salute) di Brescia ha confermato che finora non è stato registrato alcun caso di pazienti con febbre Dengue di origine autoctona", sottolinea Mazzali. "Nel mio ruolo di assessore al Turismo della Lombardia - prosegue Mazzali -, auspico che l'Ambasciata d'Italia in Germania, avvisata sulla falsità di quanto diffuso a mezzo stampa, possa fare un'opera di informazione corretta verso i tanti visitatori tedeschi che anche quest'anno hanno raggiunto il Lago di Garda per trascorrere le vacanze. Sono sempre benvenuti".

"Dengue sul Garda, fatti utilizzati per sottrarre fette di turismo"

Tuttavia, chiude Mazzali, "dispiace, ancora una volta, che temi seri, di salute o, come accaduto in passato, ambientali, non siano trattati secondo la verità dei fatti, ma il loro utilizzo pare piuttosto improntato a trarne vantaggio, in questo caso sottrarre fette di turismo. Rinnovo, infine, l'invito alla responsabilità alla stampa italiana, ribadendo che il turismo è un settore che sia a livello nazionale che regionale, contribuisce al Pil in maniera rilevante e conta su posti di lavoro che meritano la massima attenzione".