Varese, dentista multato mentre trasportava mascherine ai colleghi

“Sono imbarazzato dall’ennesima prova di menefreghismo e miopia da parte della Giunta Galimberti. È incomprensibile che al posto di elogiare l’iniziativa del Dottor Ciatti e del Movimento di Medici e Operatori Sociosanitari, la Giunta Galimberti li abbia pesantemente sanzionati. Siamo di fronte ad un fatto tragicomico che ci fa capire come l’Amministrazione sia totalmente in balia della burocrazia e non sappia cogliere quanto di buono stanno facendo i cittadini di Varese in termini di solidarietà. Il silenzio del Partito Democratico è imbarazzante”. Così Emanuele Monti, Consigliere regionale leghista, in merito alle numerose sanzioni elevate dal Comune di Varese al dentista Alberto Ciatti, cofondatore del MOOSS (Movimento di Medici e Operatori Sociosanitari), nato durante l’emergenza sanitaria.



“Le multe sarebbero state date per le violazioni in ingresso della ztl del centro di Varese – prosegue Monti – tuttavia il Dottor Ciatti aveva fatto richiesta al Comune di poter entrare in modo da recuperare velocemente il materiale medico, che si trovava nel suo studio, situato proprio nell’area sottoposta a ztl”.



“Esprimo pertanto – conclude – massima solidarietà al Dottore e mi auguro che fatti così incresciosi non si verifichino più. Mi auguro inoltre che quanto successo non inibisca le lodevoli attività degli abitanti varesini nell’impegno sociale”.