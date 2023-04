Denunciata la cartomante truffatrice di Varese: sequestro da 900mila euro

Si faceva chiamare "Asia" sulle piattaforme social ed anche nelle trasmissioni televisive sulle emittenti in cui era protagonista, tra cui La8 e La9. La sedicente cartomante e sensitiva 67enne residente a Cassano Magnago, Varese, è stata denunciata per truffa e omessa dichiarazione dei redditi. E il gip del tribunale di Busto Arsizio ha emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo di ben 900mila euro, cifra che corrispodente ai mancati versamenti contributivi.

Secondo quanto riferisce Ansa, la cartomante avrebbe ingannato decine di persone, guadagnando almeno due milioni di euro. La donna, all'anagrafe Franca Portadibasso, non si sarebbe fatta scrupolo a raggirare anche una giovane malata di Sla. A denunciare la maga sarebbe stato un impiegato rivoltosi a lei per gravi problemi familiari. Asia gli avrebbe sottratto 31mila euro, necessari a suo dire per invocare "gli sciamani al fine di rinvenire delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre fine alla causa dei suoi malefici" e scongiurare fantomatici pericoli mortali.

La 67enne si faceva pagare su carte prepagate intestate anche a figli e nipoti, a cui aveva anche intestato 8 immobili, 1 terreno, 20 conti correnti e un'auto. Quando qualche malcapitato provava a interrompere il rapporto perché ormai prosciugato dei risparmi, la maga gli prospettava terribili nefandezze. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione della figlia, che spesso compariva assieme alla donna con il nome di "Azzurra".

Wanna Marchi continua a fare proseliti: la "veggente" della Madonna di Trevignano

Wanna Marchi continua insomma a fare proselitismo. E a nulla pare servire smascherare di volta in volta l'ennesima truffa. La credulità popolare e la ricerca di aiuto e conforto da parte di persone in condizioni di fragilità continuano a costituire il terreno ideale per il proliferare di questi truffatori. Basta pensare al clamore che si è creato in queste settimane attorno alla sedicente veggente della Madonna di Trevignano Gisella Cardia, "moltiplicatrice di pizze" e in contatto diretto con la Vergine, che le parlerebbe anche "quando sto lavando i piatti". Sempre più forti i sospetti che la donna abbia approfittato della ingenuità di molti per un tornaconto economico.

Alba Parietti, il racconto choc: "Anche io vittima di una santona"

Ma a cadere nella trappola di santoni e guru sono anche i vip: ha ad esempio raccontato molto recentemente la propria esperienza ospite a Storie Italiane Alba Parietti. La showgirl ha spiegato: "Io sono stata contattata da una presunta maga dicendo che doveva parlarmi di alcuni problemi gravissimi di mio figlio, era un periodo in cui gli capitava di tutto, forse aveva avuto informazioni in tal senso". Nonostante lo scetticismo, si presentò all'appuntamento con la donna in un albergo. La truffatrice le predisse che il figlio sarebbe morto il 6 gennaio "se io non avessi fatto un rito in quanto mio figlio era stato vittima di una fattura. Io mi alzo e me ne vado, ma lei mi prende un braccio e mi dice che una mia collega a cui avevo detto che suo figlio sarebbe morto non le ha dato retta ed è ha perso il figlio". Dettaglio sinistramente vero e che ha portato Alba Parietti a cedere, nonostante i forti dubbi di essere davanti ad una ciarlatana.