Depressione invernale: cos'è e come affrontarla

Winter Blues, cos'è la depressione invernale?

Nei mesi del periodo invernale non è insolito provare un senso di malessere generale, che può sfociare in depressione invernale, anche chiamata Winter Blues, un disturbo stagionale, con propri sintomi e una diagnosi specifica. L'Humanitas di Milano ha spiegato in un articolo online cos'è la depressione invernale e come affrontarla.

Quali sono i sintomi della depressione invernale?

Secondo il dottor Francesco Cuniberti, psichiatra del Centro per i disturbi d’ansia e di panico di Humanitas San Pio X «Il Winter Blues – chiamato anche Seasonal Affective Disorder, la cui sigla forma la parola SAD, che in inglese significa “triste”, o anche Disturbo Affettivo Stagionale, insorge nel periodo in cui le ore di luce sono inferiori rispetto a qualsiasi altro periodo dell’anno, e con specifici sintomi».

«La depressione invernale - aggiunge il dott. Cuniberti - comporta tutta una serie di conseguenze. A partire da un abbassamento del tono dell’umore, una sorta di sensazione di tristezza diffusa, che negli anni ‘90 venne collegata all’influenza della luce sul sistema circadiano umano, attraverso la una disregolazione della produzione di melatonina e di altri fattori neurotrofici.»

Depressione invernale: i sintomi

I sintomi più comuni della depressione invernale (o Winter Blues) sono:

stanchezza che sfocia in ipersonnia (ovvero la necessità di dormire più a lungo del solito);

tristezza;

malumore;

desiderio di mangiare carboidrati.

«Spesso - prosegue l'esperto - questi sintomi influenzano anche la vita sociale e lavorativa, arrivando al punto di contribuire a ridurre la performance e la produttività abituali». Secondo il medico, uscire alla luce del sole, fare una passeggiata, oppure sottoporsi a vere e proprie sedute di light-therapy, sono azioni che potrebbero migliorare la situazione.