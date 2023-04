Derby di Champions? Sala: "Sarebbe bello per Milano, stressante per me..."

Derby tra cugini milanesi in semifinale di Champions dopo i successi di Inter e Milan nelle partite di andata dei quarti? Il sindaco di Milano, notoriamente nerazzurro, un po' la sogna un po' la soffre, e per rispondere alla domanda di un cronista, a margine di un evento in Comune, Giuseppe Sala si lascia andare a una battuta: "Sarebbe molto molto bello per la citta' e molto stressante per me"