Derby, striscione della Curva milanista dedicato agli eroi della pandemia

Derby: lo striscione della curva del Milan per gli eroi della pandemia

"I veri vincitori del derby di ieri sera sono i tifosi della Curva Sud. E non lo dico da milanista. Un messaggio eccezionale per una coreografia che resterà per sempre nella storia dello sport. Grazie ragazzi!!!". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, postando una foto della coreografia della curva milanista dedicata ieri sera, prima del derby, agli eroi della pandemia

"Quando sport e tifo si nobilitano - è il messaggio di Letizia Moratti sulla sua pagina Facebook - spinti da una passione e una sensibilità che non ci fanno vedere colori diversi, ma ci uniscono in un sentimento di riconoscenza e stima per il grande impegno e sacrificio di chi si è impegnato e si sta ancora impegnando nella dura battaglia contro il Covid. Grazie".

"Un bellissimo gesto. Onore a chi ha lottato e sacrificato la propria vita nella battaglia contro il Covid", è stato il commento sui social di Matteo Salvini.