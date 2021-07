Derivati, Pisapia: stupefatto, risponderò quanto prima



"Ho appreso dalla stampa di un "invito a dedurre" notificato a me e ad altri 63 ex amministratori e dirigenti della Citta' Metropolitana di Milano, di cui sono diventato Sindaco per "obbligo di legge" per poco piu' di un anno. In quel periodo ho fatto tutto il possibile per risollevare un Ente che si trovava da molto tempo in gravi difficolta' economiche e finanziarie". Lo scrive l'ex sindaco di Milano, e ora eurodeputato, Giuliano Pisapia a fronte della notifica di un invito a dedurre dalla Procura della Conte dei Conti lombarda per la vicenda dei derivati sottoscritti dalla Citta' metropolitana.



"Sono stupefatto della contestazione della Corte dei Conti e rispondero' non appena mi sara' possibile conoscere gli atti. Al momento posso solo dire che ho svolto quel ruolo, come sempre nella mia vita politica e amministrativa, in piena trasparenza e nell'esclusivo interesse dei cittadini e confido che tutto sara' chiarito rapidamente" , aggiunge Pisapia.