Derubata in chiesa della borsa: i ladri "bruciano" 800 euro in pochi minuti

Appoggia la borsa sulla panca della chiesa durante la messa della domenica mattina e subito qualcuno gliela sottrae spendendo oltre 800 euro in pochi minuti con la carta di credito trovata al suo interno. La vittima è una 85enne che stava partecipando alla funzione religiosa in Santa Maria del Suffragio a Milano. Il ladro (o i ladri) è stato lestissimo: sul cellulare della donna sono arrivate subito le notifiche dalla banca relative ad acquisti online. I malviventi hanno acquistato una collana da 80 euro e due stecche di sigarette. La donna, che teneva evidentemente il pin della carta in un foglietto dentro la borsa, ha perso anche 150 euro in contanti. I ladri non sono ancora stati individuati, come riferisce Milano Today.