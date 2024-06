Derubavano gli anziani ai bancomat, 27 furti e 10 arresti

Derubavano gli anziani ai bancomato, 27 furti e 10 arresti

Otto uomini e due donne di origini centro e sud americane sono state arrestate lo scorso 30 maggio, su ordine del gip di Milano Fabrizio Filice, per 27 furti commessi da settembre 2023 a inizio maggio in diverse province lombarde e piemontesi ai danni di persone anziane mentre prelevano i loro risparmi dagli sportelli bancomat. Le indagini della sezione operativa della compagnia di Rho dei carabinieri, coordinati dal pm Lucio Rossato, sono scattate lo scorso febbraio dopo aver ricevuto le denunce di alcune delle vittime con gli investigatori che hanno inizialmente ricostruito cinque episodi commessi da due dei 10 indagati a Lainate, Senago e Garbagnate Milanese tra il 31 dicembre e il successivo 24 gennaio.

Selezionavano la vittima e la accerchiavano per distrarla

In ciascuno il gruppo si posiziona vicino alla banca prescelta e dopo aver selezionata la vittima, al momento del prelievo la "accerchiavano" in maniera discreta e dopo averla distratta, gettando per terra delle monete o banconote di piccolo taglio, si impossessavano con destrezza della somma di denaro appena erogata dalla cassa automatica. Gia' l'otto maggio gli investigatori agli ordini del maggiore Daniela Nuzzo erano riusciti ad arrestare in flagranza tre componenti del gruppo criminale e restituire nell'immediatezza il denaro rubato, 500 euro a un uomo di 79 anni.