Design competition Expo Dubai 2020, nuova tappa

Nuova tappa del progetto Design Competition Expo Dubai 2020 il 20 ottobre alle 18 in via Galvani 27, Milano.

Design Competition è un progetto di sostegno alla creatività che Regione Lombardia ha attivato a partire dal 2009, offrendo a giovani designer l’opportunità di compiere un’esperienza professionale completa in affiancamento a tutor esperti e all’interno di aziende del territorio. Un percorso completo che ha rappresentato per i designer un’opportunità concreta di visibilità e di ingresso nel mondo del lavoro e per le aziende coinvolte l’opportunità di innovare e accrescere la propria competitività, grazie alla sperimentazione delle idee innovative proposte dai migliori talenti usciti dalle scuole e dalle università regionali. I temi sviluppati nelle diverse edizioni hanno riguardato la casa, l’aria aperta, il benessere della persona e i giochi per bambini con attenzione all’etica, all’estetica, alla sostenibilità e alla qualità del vivere quotidiano.

L’attuale edizione del progetto dal titolo “Design Competition Expo Dubai 2020” è stata approvata dalla Giunta regionale a dicembre 2017 con l’obbiettivo di esporre i prototipi realizzati in occasione di Expo Dubai 2020. L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere Lombardia, con il coordinamento scientifico del Politecnico di Milano, la collaborazione del Commissariato Generale per l’Italia per Expo 2020 Dubai, Fondazione La Triennale di Milano, ADI - Associazione per il Disegno Industriale, Fiera Milano Spa, nonché dell’American University of Sharjah ed Expo 2020 Dubai - Construction Department.