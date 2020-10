Design Competition, in esposizione i progetti vincitori

Sarà aperta al pubblico da domani l’esposizione dei progetti vincitori che hanno partecipato a Design Competition presso la sede di Via Galvani, 27. Promosso da Regione Lombardia e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere Lombardia, con il coordinamento scientifico del Politecnico di Milano e la collaborazione del Commissariato Generale per l’Italia per Expo 2020 Dubai, Triennale Milano, ADI Associazione per il Disegno Industriale, Fiera Milano SpA, nonché dell’American University of Sharjah ed Expo 2020 Dubai Construction Department, il progetto Design Competition - Expo Dubai 2020 - attraverso il format di consolidato successo delle 6 precedenti edizioni di DESIGN Competition - ha portato alla realizzazione dei prototipi frutto della collaborazione tra giovani designer e imprese lombarde.

I progetti vincitori sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da rappresentanti dei partner di progetto e da esperti internazionali, e saranno esposte al pubblico di visitatori previa prenotazione all’indirizzo email infoeventi@regione.lombardia.it e nel pieno rispetto delle norme di contenimento del virus Covid19.

“Creatività, innovazione, genio e voglia di mettersi in gioco. Sono queste le armi vincenti dei giovani che hanno partecipato a ‘Design Competition’, evento al quale Regione Lombardia crede molto - commenta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia -. Le istituzioni hanno il compito di valorizzare le capacità e le competenze dei futuri ‘ambasciatori’ del design lombardo. Un settore nevralgico per l’economia della nostra regione, capace di esaltare il Made in Italy in tutto il mondo grazie alla fantasia, al gusto dell’arte e al ‘saper fare’ tipico dei nostri giovani più meritevoli”.

La mostra è accessibile dalle ore 11.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì, e l’ingresso è gratuito.

”Il Progetto Design Competition ci proietta verso l'orizzonte di sviluppo rappresentato da Expo Dubai- spiega Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi-, un appuntamento internazionale fondamentale per la ripartenza delle nostre aziende. Design Competition Expo Dubai nasce dalla volontà di valorizzare la creatività e capacità imprenditoriale alla base del successo del design italiano nel mondo. Con la mostra che si inaugura oggi mettiamo in risalto i progetti vincitori che hanno saputo interpretare il tema di Expo con soluzioni originali e innovative. Un ulteriore step verso l'Expo, con cui ancora una volta vogliamo confermare l'impegno della Camera di commercio di stare a fianco di giovani e delle aziende per sostenere la loro capacità di rispondere in modo creativo e innovativo alle nuove sfide." Ha dichiarato Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi”.