Design Week, per Alessandro Enriquez nuova collaborazione con Bassetti

Alessandro Enriquez, nuova collaborazione con Bassetti

In occasione del Fuorisalone 2024, lo stilista Alessandro Enriquez presenta in collaborazione con Bassetti una nuova collezione dedicata alla casa e all’interior design, all’interno del concept store Bassetti Home Innovation in Corso Venezia 6, Milano.



I colori vitaminici ispirati al mediterraneo e le grafiche iconiche di Alessandro, dalla moda arrivano all’interior design, con una gamma di prodotti 100% Made in Italy, pensati per la camera da letto, il living, la tavola e la cucina. Completano la collezione gli accessori per il mare e una coloratissima selezione di candele, mobili in metallo laccato lucido dalle cromie vivaci e sgargianti in collaborazione con l’azienda di design situér milano ed una serie di piatti realizzati con le eccellenze dei ceramisti di Caltagirone per una mise en place ironica ed eclettica.



La creatività̀ del designer e il suo stile italiano e contemporaneo, si sposano alla perfezione con l’allegria e l’originalità̀ di Bassetti che da sempre si distingue per la ricerca di soluzioni fantasiose e colorate, adatte alle esigenze di un consumatore che vive la propria casa in modo libero e vivace.



La nuova collezione Alessandro Enriquez Loves Bassetti propone un mix dei disegni più iconici della moda di Alessandro che si distinguono per le tonalità̀ intense e vivaci, per le combinazioni inaspettate e di grande impatto estetico, che raccontano l’Italia e i cliché́ tricolore più riconoscibili, in modo ironico e irriverente.



Le stampe con i cuori e i doppi cuori uniti al claim “amore amore amore” esprimono un tema molto caro allo stilista, quello dell’amore in tutte le sue sfaccettature. I motivi floreali, interpretati in chiave pop, come i gerani e i fiori di camomilla, sono i simboli di un amore puro e sincero verso il mondo e la vita. Le coccinelle danno un tocco scaramantico e trasmettono energia positiva. La passione per il cibo e la cucina italiana è interpretato nei disegni che si ispirano al food e vestono la tavola con un tocco di inconfondibile ironia.

Colori solidi che mantengono la loro brillantezza nel tempo

Oltre ad un’estetica di grande impatto, la collezione Alessandro Enriquez Loves Bassetti punta alla qualità dei materiali e della stampa, proponendo prodotti da combinare secondo il gusto personale per un mix and match esplosivo nelle fantasie e nei colori. Tessuti in morbido percalle e in cotone saia sono stampati con la moderna tecnica digitale, utilizzando colori solidi che mantengono la loro brillantezza nel tempo, anche dopo ripetuti lavaggi.



Per la camera da letto copripiumoni double-face, federe, lenzuola e copriletti leggeri; per la cucina tovaglie e accessori; per il living copricuscini d’arredo; per il mare e il tempo libero borse in tessuto e telo mare; e per l’home decor mobili, piatti e candele.



E per una casa ispirata al mondo visionario di Alessandro, Bassetti presenta delle moodboard coloratissime all’interno del servizio offerto da Bassetti Home Innovation, per disegnare, realizzare e vestire la casa in versione italiana e pop. Le moodborad evocano suggestioni attraverso materiali, tessuti e forme che interpretano uno stile abitativo ben definito e orientano il cliente nelle scelte relative al progetto di ristrutturazione e alle soluzioni che riguardano l’interior design.

“Alessandro Enriquez loves Bassetti"

La collaborazione con Bassetti e le ceramiche di Caltagirone rivivranno nei luoghi storici milanesi del cuore per Alessandro come la Pasticceria Cucchi, la Pasticceria Martesana, Il Mercato Centrale di Milano, il ristorante Penelope a casa, Creda.



“Alessandro Enriquez loves Bassetti è un desiderio che si avvera! Non vedevo l’ora di proporre e far prendere vita ad una casa visionaria e colorata, esattamente come faccio nella moda. I colori vitaminici, i miei disegni mixati ai miei bellissimi ricordi, le varie rappresentazioni dell’amore e i miei immancabili portafortuna... tutti insieme! Con questa nuova proposta non sarà difficile immergersi in un mare d’amore declinato in mille cromie, esattamente come è la mia vita: una tavolozza di colori!” afferma lo stilista.