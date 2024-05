Desio, Sorte annuncia l'adesione del sindaco Gargiulo a FI

Il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, aderisce a Forza Italia. La scorsa sera, a Carate Brianza, “il Segretario Nazionale Antonio Tajani – interviene Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia-, gli ha consegnato la tesserina azzurra alla presenza del segretario provinciale di Monza e Brianza, Luca Veggian”.

Alessandro Sorte, FI: "Puntiamo al 10%"

In seguito agli appuntamenti delle scorse settimane, a Bergamo e Brescia, c’è stata partecipazione anche nella tappa brianzola di Carate Brianza, dove “il Segretario Nazionale Tajani è stato accolto da oltre 500 tra amministratori, dirigenti locali e militanti. La campagna elettorale continua sulla spinta di un grande entusiasmo. Stiamo andando nella giusta direzione, come ci dimostra la grande partecipazione che stiamo riscontrando in ogni appuntamento, ad ogni gazebo, e con le nuove adesioni. Sono sempre di più gli elettori che si avvicinano al nostro partito. Puntiamo al 10% forti della bontà della nostra proposta politica, dei nostri valori, della qualità dei nostri candidati e della grande autorevolezza di cui gode il nostro Segretario Nazionale”, conclude Sorte.