Detenuta partorisce a San Vittore, il bimbo sta bene

Dopo che nei giorni scorsi il parto di un bimbo nato morto è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare, stamattina una detenuta di San Vittore ha dato alla luce un maschietto che gode di buona salute.

All'attenzione il tema delle donne in carcere

Stando a quanto appreso dall'Agi, la nascita è avvenuta nel giro di un'ora tra la chiamata al 118 e il cesareo. Ieri, la reclusa avrebbe rifiutato di essere mandata in ospedale. Nelle ultime settimane la Camera Penale di Milano e l'associazione Antigone, che aveva quantificato di recente in otto le detenute in attesa di un figlio solo nell'istituto di pena milanese, hanno portato l'attenzione sul tema chiedendo di evitare il carcere alle donne incinta.