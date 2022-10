Devastarono una scuola primaria: arrestati i componenti della baby gang

Baby gang devastò una scuola a Cellatica, nel Bresciano: i quattro responsabili, tutti di età inferiore ai sedici anni, sono ora stati arrestati. Due sono finiti ai domiciliari ed uno in comunità. I quattro avevano procurato danni stimati in ben 350mila euro, dando fuoco agli armadietti, distruggendo le lavagne elettroniche e ribaltando i banchi di una scuola elementare. L'impresa il 18 settembre, quando la scuola Leonardo Da Vinci era chiusa. Gli alunni si erano trovati costretti a fare lezione in oratorio a causa dell'inagibilità delle aule