Di Fazio: dopo l'arresto per abusi su studentesse, fallita la Global Farma

Global Farma di Di Fazio dichiarata fallita

La Global Farma, societa' gia' amministrata dal manager Antonio Di Fazio, e' stata dichiarata fallita dal tribunale di Milano. La decisione del giudice Luisa Vasile e' arrivata a due giorni di distanza dall'udienza in cui la procura di Milano ne aveva chiesto il fallimento dal momento che il filone d'indagine finanziario-fiscale su Di Fazio, accusato anche di una di una serie di abusi sessuali ai danni di quattro ragazze e del tentato omicidio dell'ex moglie, avrebbe accertato la falsita' dei bilanci dell'azienda farmaceutica. La Global Farma era stata avviata da Di Fazio nell'aprile 2020 ed era attiva nel settore delle forniture di prodotti sanitari.

Durante la pandemia la societa' di cui il 50enne aveva il 90 per cento delle quote si era aggiudicata una gara per una partita di 51 milioni di guanti in nitrile alla Regione Lombardia. Dopo l'arresto di Di Fazio, nel marzo 2021, la Global Farma aveva annunciato di aver nominato un nuovo organo di controllo, istituendo un consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico, con alla guida Enrico Asiaghi, gia' socio della societa' al 10 per cento.