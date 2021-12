Di Fazio e gli abusi sulle ragazze: acquisiti i verbali di quattro vittime

Di Fazio verso il giudizio immediato per violenze

Non hanno dovuto ripercorrere davanti al gip, Chiara Valori, con la formula dell'incidente probatorio, le violenze subite dopo essere state narcotizzate le quattro presunte vittime di Antonio di Fazio. E questo perche' la difesa dell'imprenditore farmaceutico e il pm Alessia Menegazzo hanno trovato un accordo per acquisire i verbali resi dalle giovani donne durante le indagini agli inquirenti.

Nei prossimi giorni la procura chiedera' quindi il giudizio immediato per di Fazio cosi' da poter riunire questo secondo procedimento con quello gia' in fase di giudizio abbreviato per gli abusi che il manager avrebbe commesso nel marzo 2021 ai danni di una studentessa di 21 anni.