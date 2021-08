Di Fazio indagato anche per bancarotta fraudolenta

Antonio Di Fazio, imprenditore farmaceutico 51enne in carcere da maggio con l'accusa di aver violentato a fine marzo nel suo appartamento in centro a Milano una 21enne dopo averla resa incosciente con un mix di farmaci, è ora indagato anche per bancarotta fraudolenta. L'accusa è emersa pochi giorni fa su richiesta della Procura, che ha dichiarato fallita per debiti da oltre 500mila euro la sua Industria Farmaceutica Italiana. Per quanto riguarda il filone relativo alle violenze sessuali, il processo inizierà il 16 novembre a meno che Di Fazio non chieda l'abbreviato. Secondo le indagini altre quattro giovani donne sarebbero state vittime dell'imprenditore.