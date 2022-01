Di Fazio: 4 vittime, ex moglie e figlio ammessi come parti civili

Violenze: ex moglie, figlio e 4 ragazze parti civili in processo Di Fazio

Sono entrate nel processo con rito abbreviato tutte le presunte vittime di Antonio Di Fazio, tra cui anche l'ex moglie e figlio minore della coppia. Le ammissioni come parti civili decretate dal gup Anna Magelli sono avvenute nell'udienza in cui e' stata ratificata la riunione del procedimento per le violenze all'ex moglie e ad altre quattro ragazze con quello degli abusi ai danni della prima denunciante, la studentessa bocconiana ventitreenne, e quello per cui l'imprenditore farmaceutico e' imputato di possesso di segni distintivi contraffatti e falso per essere stato trovato in possesso di un led lampeggiante in uso alle forze dell'ordine e di un tesserino contraffatto del ministero dell'Interno. Il giudice ha quindi rinviato l'udienza al prossimo 28 febbraio per la requisitoria del pm Alessia Menegazzo e gli interventi dei legali di parte civile.