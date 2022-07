Di Maio: "Progetto aperto ai sindaci, Sala darà il suo contributo"

Incontro a Roma tra Enrico Letta, Luigi Di Maio ed il sindaco di Milano Giuseppe Sala martedì 26 luglio. Il primo cittadino meneghino ha spiegato la sua partecipazione con l'intenzione di "dare una mano". Ma è il ministro degli Esteri Di Maio ad avere raccontato qualche dettaglio in più del nascente progetto a In Onda su La7: "Il sindaco sala non ha mai detto che voleva lasciare la città di Milano, ha detto che vuole continuare a fare il sindaco ma oggi ha dato un importante disponibilità a sostenere la coalizione e il suo contributo sarà importante".

Di Maio: "A breve nuovo progetto più inclusivo, ascoltando i territori"

"Nei prossimi giorni, entro la fine della settimana, Ipf presenterà un nuovo progetto che sicuramente sarà più inclusivo di quello che avevamo costruito poche settimane fa quando abbiamo deciso di fondare i gruppi parlamentari, si baserà su principio dell'ascolto e del coinvolgimento del territorio per dargli un'opportunità sempre più forte di essere protagonista della politica nazionale".

Di Maio: "Un progetto aperto a sindaci e amministratori locali"

Si tratterà, ha aggiunto, di un nuovo organismo politico "aperto a sindaci e amministratori locali". "Non vogliamo assolutamente lanciare proclami, proposte irrealizzabili" ha continuato. Le forze che hanno fatto cadere il Governo Draghi, ha concluso Di Maio, "hanno creato una cesura molto forte con mondo produttivo italiano al quale noi vogliamo parlare con realismo".