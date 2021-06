Di Marco e Mammì (M5S) in visita all'hub vaccinale Mumac di Binasco

Nicola Di Marco, consigliere regionale M5S e Stefania Mammì, deputata M5S componente della Commissione Affari sociali, questa mattina hanno visitato il centro vaccinale di Binasco allestito all'interno del MUMAC, il museo delle macchine del caffè del gruppo Cimbali.

Nicola Di Marco: "Oggi ho visitato personalmente l’hub di Binasco, un centro gestito dall'azienda socio sanitaria Melegnano Martesana: un hub creato in sinergia con una realtà del territorio del Sud Milano, cioè il MUMAC, museo creato dalla famiglia Cimbali. Insieme all'On. Mammì abbiamo potuto constatare come questa macchina organizzativa proceda adesso in modo ordinato, dopo i disastri dell’inizio anno con il portale ARIA di Regione Lombardia. Ricordiamo tutti, infatti, il caos degli sms sbagliati o mai arrivati, dei codici postali non aggiornati e le file di anziani fuori dai centri vaccinali.Oggi con il portale Poste abbiamo visto come tutto proceda in modo corretto, in particolar modo grazie a questa unione tra pubblico e aziende private, che hanno messo a disposizione i loro ampi spazi per venire incontro alle esigenze della comunità. In questo centro, infatti, vengono effettuate fino a 400 vaccinazioni al giorno".





On. Stefania Mammì: "Diciamolo a chiare lettere, se non fosse stato per il personale sanitario ed i volontari lombardi, questa campagna vaccinale non sarebbe mai decollata. Da infermiera posso affermare senza alcun dubbio che i sanitari sono riusciti con cuore, professionalità e dedizione a portare avanti le vaccinazioni nonostante gli errori della Giunta di centrodestra guidata da Fontana. L'Hub di Binasco è un'eccellenza per il territorio anche grazie alla Cimbali che ha messo a disposizione lo spazio museale. Ringrazio la Dott. ssa Alessandra Nardi responsabile centri vaccinali asst Melegnano e della Martesana e la Dott.ssa Paola Pirola direttore socio sanitario Asst Melegnano Martesana".