Di Marco (M5S): "Regione sostenga riqualificazione dell'oasi di Lacchiarella"

Di Marco (M5S): "Regione sostenga la riqualificazione dell'oasi di Lacchiarella"

L’Oasi naturalistica di Lacchiarella costituisce una grande risorsa turistica, naturalistica ed ambientale di grande pregio, riconosciuta Sito di Interesse Comunitario anche grazie alla presenza di ambienti rari per la Pianura Padana e di una avifauna di grande attrattività, nonché snodo strategico del Parco Agricolo Sud Milano.

Nicola Di Marco (M5S Lombardia): “Il 20 luglio 2018 un forte nubifragio provocò ingenti danni all’oasi con la caduta e l’abbattimento di diverse decine di alberi. Una ferita che ancora oggi non è stata completamente rimarginata. Regione all’epoca, come anche richiesto con una nostra interrogazione, concesse un primo finanziamento agli Enti Gestori al fine di svolgere la piantumazione di nuove specie autoctone arboreo arbustive, da effettuare a seguito della pulizia delle aree (abbattimenti di alberi instabili quali salici e pioppi); l’eliminazione delle specie alloctone e impianto di nuove specie forestali autoctone a rapido accrescimento in grado di competere con le specie esotiche; la realizzazione di un nuovo cancello e sistemazione della recinzione danneggiato (lato nord-ovest); la manutenzione nel post impianto delle piante messe a dimora per tre anni. Da sopralluoghi recentemente effettuati risulterebbero, tuttavia, alcune criticità: infatti numerose piante messe a dimora risulterebbero non ancora sviluppate ed in altri punti sembrerebbero versare in stato di abbandono. Infine, nessun intervento è stato ad oggi avviato sulla recinzione malandata che invece costeggia la strada ciclopedonale che da Villamaggiore porta a Lacchiarella. Per questo abbiamo chiesto a Regione di investire maggiormente e puntualmente nella cura dei parchi con un finanziamento dedicato, per questa criticità prodotta da un evento atmosferico eccezionale. E’ necessario porre definitivamente riparo ai danni prodotti e garantire la sicurezza dell’area oltre che la riqualificazione ed il suo mantenimento”, conclude Di Marco.