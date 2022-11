Diabolik, francobollo dedicato ad Angela Giussani a 100 anni dalla nascita

Diabolik, francobollo speciale dedicato ad Angela Giussani a 100 anni dalla nascita

Per celebrare i cento anni dalla nascita di Angela Giussani, creatrice di Diabolik con la sorella Luciana, nata il 10 giugno del 1922, Poste Italiane le dedicherà un francobollo emesso il prossimo 10 novembre. Sempre a partire dal 10 novembre, ore 11.30, presso l’Ufficio Filatelia di Poste Italiane in Via Cordusio 4 a Milano, inaugurerà la mostra dedicata a Diabolik e alle sue autrici. In esposizione albi e tavole a fumetti, oggetti e gadget “diabolici” e, come pezzo forte, la scrivania originale di Angela Giussani completa della sua fedele macchina per scrivere.