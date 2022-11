Diana morta di stenti, l'autopsia: brandelli di pannolino nello stomaco

Nuovi terribili dettagli dall'autopsia sulla piccola Diana Pifferi, abbandonata per una settimana da sola in casa dalla madre Alessia: la bimba di 18 mesi sarebbe morta di sete e nello stomaco aveva frammenti di pannolino oltre a brandelli di cuscino, che aveva strappato nel disperato tentativo di sfamarsi. Lapi cola era chiusa in casa con le finestre chiuse in pieno luglio. Lo riporta il quotidiano Il Giorno.

Alessia Pifferi, la Procura verso la richiesta dell'ergastolo

La Procura intende chiedere il giudizio immediato nei confronti della madre con l'accusa di omicidio pluriaggravato, che prevede l'ergastolo. La 37enne è in isolamento in carcere da luglio. Il 30 gennaio le indagini saranno definitivamente chiuse e saranno depositate le relazioni sull'incidente probatorio chiesto dalla difesa.