Diana Pifferi, l'analisi del biberon slitta al 14 ottobre

Slitta al 14 ottobre l'incidente probatorio, in corso davanti al gip Fabrizio Filice sulla morte della piccola Diana, la bambina di 18 mesi che è stata abbandonata dalla mamma, Alessia Pifferi, in casa da sola per una settimana ed è morta. Un rinvio che si è reso necessario, come hanno spiegato i difensori della donna, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, per completare la nomina dei periti che svolgeranno l'accertamento da parte della Procura indicando anche un genetista. I periti avranno in compito di analizzare il biberon trovato accanto al corpo della bambina, la bottiglietta d'acqua che le aveva lasciato la mamma e un flacone di benzodiazepine trovato a casa per cercare di stabilire se la donna abbia disciolto tranquillanti nei flaconi che aveva lasciato a casa.