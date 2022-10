Diana Pifferi, la legale della madre ribadisce: "Non l'ha sedata"

Solange Marchignoli, avvocato di Alessia Pifferi, è intervenuta a Storie italiane per parlare del drammmatico caso della morte per stenti della piccola Diana, abbandonata dalla madre per diversi giorni. L'autopsia, è emerso, avrebbe portato alla conferma della presenza di tracce di benzodiazepine sul corpo di Diana ma, ha chiarito il legale, "le sostanze non sono state trovate né nel sangue, né negli altri resti biologici della piccola, ma sui capelli. Considerato che la bambina ha avuto un passato con importanti ricoveri in terapia intensiva è da dimostrare se siano riconducibili a quelli".

La legale di Alessia Pifferi: "Non ha mai voluto nascondere le sue azioni"

Se fosse confermata questa ipotesi, ovvero che Alessia Pifferi non somministrò benzodiazepine alla figlia, l'avvocato annucia la possibilità di denunce nei confronti di chi ha sostenuto il contrario. «Di fatto la Pifferi non ha mai voluto nascondere le sue azioni, lei ha chiamato la polizia, non ha provato ad occultare le prove, ha mostrato lei i calmanti alla polizia», è il ragionamento di Marchignoli.