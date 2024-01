Diciassettenne accoltella un compagno fuori scuola

Fuori da un istituto scolastico di San Donato Milanese, un diciassettenne ha colpito un coetaneo con un coltello. Entrambi sono rimasti feriti e portati in ospedale. Il ragazzo accoltellato, di origini sudamericane, è in condizioni più gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri nel mentre stanno ricostruendo la vicenda.