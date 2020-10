Didattica a distanza alle superiori, Bolognini: "Scelta di buonsenso"

“Per mesi qualcuno ha pensato che l’unico problema per la ripresa della scuola fossero i banchi a rotelle, mentre qualcun altro ha pensato solo a disegnare piste ciclabili, forse immaginando che per andare a scuola bambini e genitori avrebbero preso biciclette o monopattini, sottovalutando le vere criticità della ripresa della scuola. Il risultato sono le tante foto che circolano in questi giorni in cui si vedono gravi assembramenti sulle metropolitane e sui mezzi nelle ore di punta”. A dirlo è il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini.

“Come ha giustamente fatto osservare il Presidente Fontana – prosegue Bolognini –, i dati della curva epidemiologica della Lombardia impongono decisioni nell’interesse della salute dei cittadini della nostra regione. Bene ha fatto il Governatore a ordinare in via straordinaria tre settimane di didattica a distanza per le sole scuole superiori. Si tratta di una misura di buonsenso per alleggerire il numero delle persone sui mezzi pubblici, soprattutto del Comune di Milano, e scongiurare ulteriori assembramenti, nel tentativo di ridurre al minimo la possibilità di contagio. Nel frattempo – conclude –, auspicheremmo anche un intervento del Ministro dei Trasporti perché di misure concrete per potenziare il trasporto pubblico non ne abbiamo viste”.