Dieci anni di Museo del Novecento, il regalo? La seconda Torre

Dieci anni di Museo del '900, il regalo? La seconda Torre

Il Museo del Novecento si appresta a celebrare i primi dieci anni di vita e a regalarsi per l'occasione il raddoppio dei propri ambienti espositivi. E' questo il progetto, che prevede di utilizzare la seconda torre dell'Arengario, che attualmente ospita gli uffici dell'Amministrazione, per espandere la collezione con un occhio in particolare all'arte contemporanea dagli anni Settanta in poi e colmare così una lacuna di Milano. «Valutato il progetto sarà lui (il sindaco Beppe Sala, ndr) ad assumere la determina zione di proseguire e lo annuncerà alla città», ha commentato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Nel frattempo, proseguono i preparativi per i dieci anni del Museo inaugurato il 6 dicembre del 2010. «Avremmo voluto brindare davvero sul sagrato con una serie di iniziative all’aperto ma, nel rispetto dellenorme antivirus, preferiamo un evento rispettoso delle norme; ma il museo uscirà comunque dalle suestanze», ha spiegato a Repubblica il direttore Anna Maria Montaldo. Previste maxi proiezioni di opere sulla facciata e una raccolta di racconti virtuali, alcuni dei quali già online, da parte di ospiti del mondo della cultura che raccontano le proprie opere preferite. E prosegue il riallestimento della attuale collezione, con importanti arrivi di Alberto Burri, Emilio Vedova, Pomodoro.