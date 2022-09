Dieci anni di Quattrozampeinfiera, a Milano tante novità per cani e gatti

Milano - Sabato 1 e domenica 2 ottobre, il Parco Esposizioni Novegro per celebrare il decimo anniversario di Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia, ha in serbo uno speciale weekend all'insegna delle attività e degli sport cinofili. Dieci anni di passione, di crescita e di amore per i nostri amici animali. I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, sfilare col proprio cane e condividere i loro momenti di divertimento.

Le attività proposte per questa edizione di Quattrozampefiera

Quest’anno saranno numerose le attività sportive proposte: dalla Dog Human Fitness al cani-cross, dall’attivazione mentale alla ricerca persone disperse, dallo splash dog all’agility dog, dal disc dog alla puppy class, dalla pet therapy al treibball, insomma tante attività per tutti i gusti! Non mancheranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter, una vera e propria passerella che darà grande visibilità alle “marche più in” del momento. Uno spazio dedicato ai quattro zampe di classe e ai proprietari più ‘sofisticati’. Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione. Quattrozampeinfiera è una grande fiera che coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, toelettatori, associazioni benefiche, stilisti, influencer per un mondo a misura di cane e gatto