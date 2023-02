Difende la moglie dai molestatori. Ma spara a un terzo uomo

Ha sparato per difendere la moglie da due molestatori ma il proiettile ha colpito una terza persona, fortunatamente in maniera non grave, che nulla c'entrava con il litigio. Come riferisce l'Ansa, è successo nella mattina di domenica 12 febbraio a nel bar di una stazione di servizio a Revere, nel Comune di Borgomantovano (Mantova).

Ad un tratto è partito un colpo di pistola che ha colpito a un polpaccio un avventore estraneo al diverbio

Due uomini di nazionalità romena, visibilmente ubriachi, hanno cominciato a molestare verbalmente la barista. La donna sarebbe poi andata a casa ad avvertire il marito di quanto le era successo. L'uomo è andato al bar impugnando una pistola di piccolo calibro e ha iniziato a litigare con i due molestatori. Ad un tratto è partito un colpo di pistola che ha colpito a un polpaccio un avventore estraneo al diverbio. Il ferito è stato trasportato nel vicino ospedale di Pieve di Coriano e le sue condizioni non sono gravi. Il marito della barista è poi andato dai carabinieri per denunciare quanto accaduto. I militari hanno successivamente raggiunto il luogo della sparatoria per gli accertamenti ancora in corso.