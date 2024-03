Digital Diversity Week, parte la quinta edizione per l'inclusione lavorativa

Tutto pronto per l’innovativo format ideato da Jobmetoo by Seltis Hub e Start Hub consulting. Sono aperte le iscrizioni alla 5° edizione della Digital Diversity Week che si svolgerà, per il primo dei due appuntamenti nel calendario 2024, dall’8 al 12 aprile in modalità 100% digital. L’evento è pensato per avvicinare le aziende e le persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette, favorendo il loro inserimento nel mercato del lavoro. Nel corso delle cinque giornate, sarà possibile incontrare le aziende partecipanti, inviare la propria candidatura e prendere parte a sessioni formative e di orientamento progettate per dare una svolta alla propria carriera professionale. Se le persone che si candidano risultano in linea con i requisiti dell’azienda, verranno contattati direttamente per un colloquio.

Un innovativo ecosistema di lavoro che valorizza le persone

Ogni azienda aderente avrà a sua disposizione una company page sul sito dell’evento allo scopo di condividere, oltre alla propria mission, anche il proprio sistema valoriale in ottica D&I, descrivendo le vacancies suddivise per area geografica. La Digital Diversity Week non è solo un evento, ma un innovativo format di employer branding che si pone l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale nell’ambito dell’inclusione. Durante la settimana, le aziende avranno l’opportunità di raccontare il loro impegno e i valori legati ai temi della D&I; allo stesso tempo, le persone avranno modo di presentarsi e di essere valutate non solo per la loro unicità, ma anche per le loro competenze, capacità e aspirazioni di crescita.Questo dialogo diretto tra datori di lavoro e potenziali dipendenti ridefinisce le dinamiche relazionali nel processo di job-matching, in cui ogni soggetto coinvolto assume un ruolo attivo nell’ideare un ecosistema di lavoro che ponga al centro il valore delle persone.

Webinar con esperti e testimonial per elevare il livello di consapevolezza

La settimana sarà arricchita da una serie di webinar tenuti da esperti del settore, dedicati all’approfondimento di diverse tematiche e all’orientamento nel mondo del lavoro. Ogni webinar sarà sottotitolato e vedrà la partecipazione di un interprete della Lingua dei Segni. “Avremo il piacere di ospitare, nel corso della settimana, diverse persone con disabilità, testimonial che metteranno a fattor comune la loro passione e le loro esperienze personali e professionali” ha dichiarato Daniele Regolo, D&I Ambassador del Gruppo Openjobmetis. “Il nostro obiettivo è promuovere una condivisione edificante per elevare il livello di consapevolezza sui temi della diversità e dell’inclusione lavorativa di tutti i partecipanti all’evento”. È possibile registrarsi sul sito www.digitaldiversityweek.it per partecipare ai webinar ed entrare in contatto con le aziende.