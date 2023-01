Digital Magics, ecco la certificazione come “benefit corporation"

Digital Magics, business incubator certificato e quotato (simbolo: DM) sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver ottenuto la certificazione internazionale “Benefit corporation” (B-Corp). Digital Magics, leader nel supporto alle startup del settore digital e tech con i suoi servizi per il potenziamento e l’accelerazione di progetti, da sempre ha ispirato la propria attività e la propria visione di sviluppo alla responsabilità dell’impresa tramite investimenti sostenibili e nei confronti della società e dell’ambiente.

La certificazione B-Corp attesta il valore sociale generato dalle attività aziendali che si

pongono come obiettivo strategico di coniugare il raggiungimento del profitto e la creazione di un impatto positivo negli ambiti ESG (Environment, Social, Governance).

Essere Benefit Corporation significa che l’obiettivo della creazione di valore si concretizza, parallelamente alla sostenibilità economica, nel raggiungimento di significativi obiettivi a livello sociale ed ambientale attraverso strategie aziendali, processi decisionali interni e partecipazione dei propri lavoratori in modo etico, corretto e orientato al benessere condiviso.

Le B-Corp, inoltre, mantengono alti livelli di trasparenza e responsabilità, tenendo in considerazione la performance in termini tanto qualitativi quanto quantitativi, sia nel core della propria attività sia nel rapporto con il territorio in cui operano. La certificazione “Benefit corporation” è rilasciata da un ente internazionale (B Lab) che verifica e garantisce le performance ambientali e sociali delle aziende di tutto il mondo, dopo

una lunga e complessa procedura di audit che prende in esame le attività, i modelli operativi, la governance, l’impatto dell’impresa candidata, secondo una molteplicità di parametri che devono rispondere a rigidi standard.

Alberto Fioravanti: “ Questo traguardo conferma il nostro impegno reale nel perseguire obiettivi ESG”

“Questo traguardo conferma il nostro impegno reale nel perseguire obiettivi ESG, abbiamo lavorato con impegno e lungimiranza per ottenere la certificazione Bcorp. Siamo orgogliosi e allo stesso tempo consapevoli che Digital Magics abbia nel suo DNA la vocazione alla sostenibilità, siamo nati così: per noi è stato naturale crescere in questa direzione, costruendo un percorso credibile ed etico.

Così come l’Agenda 2030 ha fissato obbiettivi concreti per la salvaguardia del nostro pianeta, anche noi stiamo dando un contributo tangibile grazie a investimenti sostenibili e sempre maggiori policy a favore di una crescita sana e forte non solo nostra ma dell’intero ecosistema innovazione” così commenta Alberto Fioravanti, co-founder e CTO del gruppo.

La certificazione B-Corp rappresenta per Digital Magics il raggiungimento di un importantissimo traguardo, conseguito attraverso l’impegno costante di tutto il team dedicato a sviluppare, accelerare e sostenere progetti innovativi dal rilevante impatto sociale e a consolidare un modello aziendale sostenibile, responsabile e inclusivo. Un percorso intrapreso da tempo e che ha portato Digital Magics a presentare

volontariamente, dal 2020 con cadenza annuale, il Bilancio di sostenibilità.

Per Digital Magics essere Benefit Corporation non rappresenta solo un punto di arrivo, ma, soprattutto, uno stimolo a proseguire con sempre maggiore impegno sulla strada della responsabilità sociale e della sostenibilità.