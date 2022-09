Digital Magics in crescita, relazione semestrale: portafoglio a 61 milioni

Digital Magics, relazione semestrale: risultati in crescita, portafoglio pari a 61 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., business incubator certificato e quotato (simbolo:DM) sul mercato EGM - Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunito oggi sotto la presidenza di Marco Gay e ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022.

Lo sviluppo del portafoglio e i risultati conseguiti nel semestre manifestano una forte accelerazione e risultano in linea con gli obiettivi di Piano Industriale 2021-2025. Si conferma la leadership del Grupponel panorama nazionale, il supporto dei partner di primario standing (CDP, Tamburi Investment Partners, LUISS, e i numerosi corporati partner dei programmi di accelerazione) e un’evoluzione del mercato sempre più sensibile alle tematiche dell’innovazione digitale e tecnologica.

Gay (presidente esecutivo Digital Magics): "Efficacia del piano industriale in linea con le aspettative"

Marco Gay, Presidente Esecutivo di Digital Magics - “Gli ottimi risultati raggiunti nel primo semestre 2022confermano la solidità del nostro modello di business e l’efficacia del piano industriale in linea con leaspettative e l’evoluzione molto positiva del mercato di riferimento, nonostante l’incertezza del momento,grazie a un team di persone di grande capacità e talento. Continua a crescere il nostro portafoglio che contaoggi 99 società attive per un valore di oltre 61 milioni di euro. Anche i ricavi sono in crescita grazie aiservizi offerti alle startup, all'attività di The Doers per la parte open innovation e i programmi diaccelerazione che continuano ad attrarre e coinvolgere un numero crescente di partner industriali di rilevo nazionale ed internazionale. L’importante exit parziale realizzata nel primo semestre con un ritorno di 17 volte l’investimento, l’aumento delle marginalità e la consistente liquidità netta ci consentirà nei prossimi mesi di cogliere le migliori opportunità in termini di nuove startup e di follow on delle società in portafoglio. Siamo molto soddisfatti del posizionamento raggiunto nel panorama italiano; rimane confermata la nostra leadership, che ci identifica quale azienda di riferimento per l'innovazione digitale e tecnologica. Proseguiremo nel fare sistema con concretezza nel nostro percorso di crescita e di miglioramento continuo, per creare valore e contribuire allo sviluppo dell'ecosistema italiano grazie ai talenti e alla capacità di fare impresa che rappresenta.”

Ronchini (Ad Digital Magics): "Cresce il valore del nostro portafoglio a 61 milioni"

Gabriele Ronchini, Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics: “L’implementazione del nostro piano industriale prosegue con grande successo in linea con le aspettative; cresce il valore del nostro portafoglio a 61 milioni di euro con 99 partecipazioni di cui 2/3 con un’età media inferiore ai 4 anni nei settori a più alto potenziale di crescita, IoT, fintech, AI, proptech, 5G, Insurtech. Abbiamo avviato numerosi programmi di accelerazione triennali, in particolare i programmi FIN+TECH dedicatialle startup fintech e insurtech, MAGIC SPECTRUM per il settore del 5G e dell’IOT, e HABITECH che punta adinvestire in startup del settore Property & Sustainable Buildings. Prevediamo entro la fine dell’anno di contare 6batch di programmi di accelerazione attivi: a breve saranno infatti avviati 2 ulteriori programmi, MAGICYOUMAN dedicato ai temi della sostenibilità e un ulteriore dedicato all’Intelligenza Artificiale. Il forteincremento della nostra attività si manifesta peraltro nelle più che positive performance economiche chevedono ricavi a 2,3 milioni di euro in crescita dell’82%, un risultato netto positivo per oltre 0,9 milioni di euro e una disponibilità di 9,4 milioni di euro per nuovi investimenti e follow on. “

Digital Magics: portafoglio startup e investimenti al 30 giugno 2022

Gli investimenti e l’accelerazione delle startup in portafoglio rappresentano per Digital Magics l’elemento principale del business model e di valorizzazione del Gruppo. Al 30/06/2022 il fair value del portafoglio si attesta ad euro 61 milioni, a fronte di un valore di carico di 14,1 milioni di euro e in crescita di euro 3 milioni rispetto al fair value di euro 58 milioni al 31 dicembre 2021 e al netto della exit parziale da Cardo S.r.l. (di cui DM detiene ancora il 2,5% circa del capitale) che ha generato un ritorno sull’investimento pari a 17 volte il capitale investito e una plusvalenza di 1,2milioni di euro.

La Società, in linea con il progetto di crescita definito nel Piano Industriale 2021-2025, si avvaledell’assistenza di DELOITTE Financial Advisory per la verifica sulla metodologia di valutazione. 99 sono le società operative in portafoglio, di cui 47 Startup Innovative e 20 PMI Innovative, in aumento rispetto alle 84 società attive al 31 dicembre 2021.

Nel corso del primo semestre Digital Magics ha effettuato investimenti in 15 nuove partecipazioni. Di questi, 8 sono stati realizzati nell’ambito del Programma di Accelerazione FIN+TECH, 5 sono stati realizzati nell’ambito del Programma di Accelerazione MAGIC SPECTRUM, incluso l’investimento nello stesso veicolo societario, un ulteriore investimento è stato effettuato in una nuova startup innovativa ed è stato creato un ulteriore veicolo di investimento.

L’investimento complessivo realizzato nel corso del primo semestre 2022, tra nuove iniziative e follow on, ammonta a euro 480 mila cui si aggiungeranno oltre 1 milione di euro entro la fine dell’anno. Il Gruppo, con l’esperienza di Digital Magics e le competenze di The Doers, nel primo anno dall’acquisizione, nello sviluppo delle strategie innovative, è oggi in grado di offrire la più ampia piattaforma di servizi legati all’innovazione in Italia, assistendo le grandi corporate private o pubbliche nella ricerca e creazione di nuovi business, creando un ponte strategico con l’ecosistema delle startup.Sono inoltre proseguiti i programmi nazionali e internazionali di accelerazione triennali di Digital Magics,con FIN+TECH, che prevede la selezione e l’accelerazione, per ciascun anno, delle migliori 8 startup fintech e 8 startup insurtech, MAGIC SPECTRUM, dedicato alla selezione di 8 startup in ciascun anno nei settori del 5G e dell’ IOT e HABITECH, avviato nel mese di giugno, che punta ad investire in 10 startup ogni anno nel settore del Property & Sustainable Buildings.

I programmi e i progetti di investimento promossi da Digital Magics confermano inoltre il sempre maggiore interesse e coinvolgimento di partner istituzionali di primario standing

Principali risultati consolidati al 30 giugno di Digital Magics

I Ricavi delle vendite sono pari a euro 1,8 milioni, in crescita del 72,6% rispetto a euro 1,0 milioni registrati il 30 giugno 2021, generati dai servizi offerti alle startup e i programmi di accelerazione. Il Valore della produzione si attesta a euro 2,3 milioni, in crescita dell’82% rispetto a euro 1,3 milioni al 30 giugno 2021.

L’EBITDA è pari a euro 0,24 milioni, con una marginalità del 10,6%, in significativo aumento rispetto a un risultato negativo di euro 0,22 milioni al 30 giugno 2021.

L’EBIT è pari a euro -32 mila in miglioramento (negativo per euro 0,47 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente).

Il primo semestre si chiude con un Risultato netto positivo e superiore a euro 0,9 milioni, dopo proventi finanziari netti per euro 1,2 milioni, derivanti principalmente dalla plusvalenza della exit parziale da Cardo, e in significativa crescita rispetto alla perdita di euro 0,8 milioni al 30 giugno 2021.Net cash pari a euro 5,0 milioni, con disponibilità liquide per euro 9,4 milioni, rispetto a un net cash al 31 dicembre 2021 pari a euro 5,6 milioni.

Il Patrimonio Netto è pari a euro 25,5 milioni, rispetto a euro 24,7 milioni al 31 dicembre 2021

Digital Magics: principali eventi nel corso del primo semestre 2022

In data 12 gennaio 2022, è stata iscritta la delibera, assunta dall’Assemblea degli Azionisti in data 16 dicembre 2021, relativa all’aumento di capitale di euro 2,5 milioni riservato a Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, per il quale sono state emesse e accreditate n. 625.000 nuove azioni ordinarie.

In data 3 febbraio 2022 Digital Magics ha comunicato la cessione parziale della propria partecipazione in Cardo S.r.l. (Digital Magics detiene ancora il 2,5% circa del capitale), con un ritorno pari a 17 volte il capitale investito e una plusvalenza di 1,2 milioni di euro. In data 7 marzo 2022, è stato reso noto il nuovo investimento di follow-on a favore della startup Bridge Insurance Services, presente sul mercato con il brand ViteSicure. Il valore post money della startup è di5,2 milioni di euro e la partecipazione di Digital Magics è pari al 4,81% del capitale sociale. In data 13 aprile 2022, Digital Magics ha approvato il bilancio di sostenibilità, confermando la volontà del Gruppo di crescere perseguendo obiettivi sostenibili.

In data 26 aprile 2022 è stato nominato, in sede di Assemblea ordinaria, il nuovo Consiglio di Amministrazione per prossimi tre esercizi sociali, formato da Marco Gabriele Gay (Presidente), Gabriele Ronchini, Francesco Marini, Alessandro Malacart, Edmondo Sparano, Claudio Berretti, Claudio Giuliano, Davide Dattoli, Maria Cristina Pensini, Floriana Vitale, Francesca Giubergia, Alberto Fioravanti, Alessio Gasperini. Il data 29 aprile il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito per l’attribuzione dellecariche e delle deleghe confermando, tra gli altri, Marco Gay (Presidente Esecutivo), Gabriele Ronchini (Amministratore Delegato), Alessandro Malacart (Chief Financial Officer), Alberto Fioravanti (Chief Technology Officer), Edmondo Sparano (Chief Digital Officer)

Evoluzione prevedibile della gestione

Nonostante permangano incertezze sulla durata della crisi pandemica e sugli effetti nel medio-lungotermine, a cui si è aggiunta all’inizio del semestre la crisi bellica russo-ucraina con le conseguenze derivanti dalle sanzioni inflitte alla Russia dai paesi occidentali, Italia compresa, le attività di DigitalMagics sono proseguite intensamente nel corso del primo semestre 2022, beneficiando anche delle prospettive degli investimenti che il Governo dovrà realizzare (PNRR) nel settore di riferimento a fronte degli ingenti stanziamenti comunitari previsti dal programma Next Generation EU.Tra gli eventi successivi si evidenzia: l’avvio del 2° ciclo del programma di accelerazione della rete nazionale acceleratori di CDP denominato MAGIC SPECTRUM, dedicato ai settori del 5G e dell’ IOT; la7° edizione dell’Open Innovation Summit incentrata sui temi legati ai Digital Enabler, sul ruolo della trasformazione digitale nell’evoluzione delle imprese e nelle loro strategie di sviluppo; il completamento del piano di acquisto di azioni proprie Digital Magics S.p.A. con l’acquisto di complessive n. 40.000 azioni per un controvalore totale di euro 134.178,00 e l’avvio, in data 2 agosto 2022, del nuovo piano di acquisto di azioni proprie per ulteriori massime n. 40.000 azioni, fissando il prezzo unitario massimo diacquisto in euro 4,00

Prosegue l’implementazione del Piano Industriale, approvato dal CdA in data 18 maggio 2021, con il quale Digital Magics punta ad espandere il portafoglio di partecipazioni a più di 200 startup, per un valore target di oltre 100 milioni di euro entro il 2025 attraverso l’esecuzione di programmi di accelerazione su settori ad alto potenziale ed investimenti per circa 10 milioni di euro.