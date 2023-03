Digital Magics: nel 2022 +52% di ricavi e record di investimenti

Forte crescita dei ricavi (+52%) pari a 4,4 milioni, risultato netto negativo per 1,2 milioni (contro la perdita di 3,3 milioni del 2021), un valore del portafoglio che si attesta a 55 milioni con 120 societa' operative, di cui 64 startup innovative. Sono i principali risultati consolidati 2022 di Digital Magics, che ha realizzato 41 nuovi investimenti con una raccolta complessiva pari a 23,2 milioni.

Gay: "Continua il percorso di crescita"

"Continua il percorso di crescita - sottolinea Marco Gay, presidente esecutivo di Digital Magics e prosegue concretamente l'implementazione del piano industriale. La crescita dell'ecosistema italiano di cui siamo protagonisti e' ben rappresentata dall'evoluzione del nostro gruppo, che ad oggi coinvolge piu' di 30 corporate partners, leader nazionali ed internazionali, nei nostri programmi di accelerazione al fianco di investitori e partners come CDP Venture Capital e Compagnia di SanPaolo. Crescono le partecipazioni a 120, con 41 nuovi investimenti in societa' in prevalenza frutto del lavoro svolto proprio nei programmi di accelerazione. Fare sistema per crescere e creare valore per i nostri azionisti e' sempre il nostro obiettivo. Quest'anno abbiamo siglato con Intesa Sanpaolo una Joint Venture costituendo il veicolo 'Apside', inoltre abbiamo sottoscritto con il Gruppo LVenture un accordo non vincolante che per la fine dell'anno porterebbe alla creazione di un champion nazionale con al centro talenti, startup ed innovazione, che vedrebbe i soci di Digital Magics detenere la maggioranza della nuova realta' con una percentuale tra il 61,5% ed il 66,5%. La crescita della nostra industria ci portera' ad essere un player di riferimento, che potra' guardare anche ai mercati internazionali."

Ronchini: "Anno record dei nuovi investimenti"

"Oltre alla crescita di oltre 52% del fatturato e ad una marginalita' operativa positiva, il 2022 - fa notare Gabriele Ronchini, fondatore e amministratore delegato di Digital Magics - e' stato anche l'anno record dei nuovi investimenti: 41 nuove partecipazioni, di cui 35 dai nostri 6 programmi di accelerazione, rafforzano il nostro portfolio raddoppiando cosi' i numeri del 2021 e nel complesso le startup a portfolio hanno raccolto oltre 23 milioni di euro con un investito nostro di 1,6 milioni di euro in linea con l'anno precedente. Questi risultati - conclude - confermano non solo che siamo sulla strada giusta per realizzare il nostro piano ma anche la validita' dei talenti del nostro team sempre piu' focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati e che oggi vediamo sempre piu' vicini".