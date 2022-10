Digital Magics: "Portfolio Highlights" con le case history di maggior successo

Digital Magics: il "Portfolio Highlights" con le 12 case history di maggior successo

Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha pubblicato il Portfolio Highlights aggiornato al primo semestre del 2022 che conferma la crescita e il consolidamento della leadership del Gruppo in linea con i trend di settore. QUI IL LINK AL PORTFOLIO HIGHLIGHTS.

Il Portfolio Highlights presenta la selezione delle realtà aziendali ad alto tasso di innovazione ed elevato potenziale all’interno dell’ecosistema di investimento di Digital Magics. L’edizione del Portfolio Highlights aggiornata al 1H2022 mostra 12 case history di successo selezionate tra gli ambiti più salienti dell’innovazione, applicati a una molteplicità di settori della produzione e dei servizi avanzati: Aworld S.r.l. Società Benefit – Sustainability; Bike-room S.r.l. - E-commerce/Markertplace; Crea (InsurTech MGA Ltd) – Fintech/Insurtech; Evenfi (Criptalia S.r.l.) – Fintech/Insurtech; Hyperloop Transportation Technologies Inc. - Transportation; Irreo – Agritech; Macingo Technologies S.r.l. - Transportation; Mare Engineering S.p.a – servizi; Prestiamoci S.p.A. – Fintech/Insurtech; Talent Garden S.p.A. - Digital Community; ViteSicure (Bridge Insurance Services S.r.l) – Fintech/Insurtech.

Ronchini: "L'innovazione è un potente driver di crescita"

“Nella prima metà del 2022 abbiamo continuato a realizzare il modello di investimento basato sui Programmi di Accelerazione ed in linea con lo sviluppo proposto dal Piano Industriale” commenta Gabriele Ronchini, Co-fondatore e Amministratore Delegato “coerentemente, perseguiamo la crescita e il potenziamento del nostro Portfolio che, alla fine del primo semestre 2022, annovera 99 startup operative che hanno raccolto complessivamente 13,8 milioni di euro; inoltre abbiamo effettuato 15 nuovi investimenti di cui 4 attraverso il programma di accelerazione Magic Spectrum e 8 attraverso il programma Fin+Tech, e 4 follow-on. Siamo convinti che l’innovazione sia un potente driver per la crescita e il settore nel quale investire per il futuro delle prossime generazioni: fornisce una spinta all’economia permettendole di avanzare anche e soprattutto nei momenti di crisi".

Le società del “Portfolio Highlights”

Le società del “Portfolio Highlights” rappresentano in modo significativo la pluralità di settori nei quali l’innovazione tecnologica è il driver della crescita e la spinta essenziale che permette all’economia di avanzare anche e soprattutto nei momenti di crisi. Infatti, benché il 2022 si presenti complesso a causa degli scenari economici e politici a livello globale, è evidente che l’innovazione sia fondamentale per evolvere e fronteggiare nuove sfide. Il 2022 si sta dimostrando un anno di grande crescita per il Venture Capital italiano: l’ecosistema startup ha ricevuto quasi un miliardo di euro di investimenti nel primo semestre, con un incremento del 123% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e 172 operazioni effettuate (+12% vs 1H2021)

Malacart: ""Il fair value del Portfolio Digital Magics ha superato i 61 milioni di euro”

"Il fair value del Portfolio Digital Magics cresce costantemente e ha superato i 61 milioni di euro” ha commentato Alessandro Malacart, Consigliere Delegato e CFO della Società “Al 30 giugno 2022 abbiamo una PFN positiva (cash) per 5M€ e disponibilità di cassa di oltre 9M€ per completare gli investimenti previsti a Piano; abbiamo chiuso il semestre con EBITDA positivo e un risultato netto positivo per quasi 1M€. Sulla base di questi fondamentali, l’equity value di Digital Magics esprime un potenziale upside del 90% rispetto al corso attuale del titolo.” Digital Magics, come dichiarato nel Piano Industriale 2021-2025, punta ad espandere il portafoglio di partecipazioni a oltre 200 startup, con un target di valore di 100 milioni di euro entro il 2025 sviluppando programmi di accelerazione in settori ad alto potenziale.