Digital Magics, pubblicato il portfolio highlights aggiornato a maggio 2023

Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato Euronext Growth Milan (simbolo: DM),organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha pubblicato il Portfolio Highlights aggiornato a maggio 2023 checonferma il posizionamento del Gruppo quale incubatore e acceleratore di primaria importanza checontribuisce a trainare il processo di crescita delle start up e PMI nazionali, grazie anche al coinvolgimentodi stakeholder strategici.

Il Portfolio Highlights presenta la selezione delle realtà aziendali ad alto tasso di innovazione ed elevato potenziale all’interno dell’ecosistema di investimento di Digital Magics. L’edizione del Portfolio Highlights aggiornata maggio 2023 mostra 15 case history di successo selezionate tra gli ambiti chiavedell’innovazione, applicati a una molteplicità di settori della produzione e dei servizi avanzati:

➢ Aptus.AI ha creato una tecnologia proprietaria di AI che genera in formato elettronico e machinereadable documenti legali, abilitando l'analisi automatizzata del contenuto, tramite la piattaformaSaaS Daitomic.

➢ Auting è il primo operatore di car sharing peer-to-peer in Italia. Auting connette chi ha bisogno diun'auto che ottiene un servizio più economico e semplice rispetto al noleggio auto tradizionale conchi ne possiede una poco usata, che ottiene guadagni grazie alla condivisione della propria auto.Integra la copertura assicurativa in collaborazione con Reale Mutua Assicurazioni.

➢ AWorld B Corp, ha sviluppato una piattaforma per guidare individui e organizzazioni verso uno stiledi vita sostenibile, promuovendo strategie la riduzione delle emissioni. Grazie anche all’utilizzo di AIfornisce contenuti e azioni personalizzate per migliorare il footprint CO2 degli utenti, aumentandol'efficacia delle strategie di engagement e transizione.

➢ Bikeroom è una piattaforma online dove è facile, innovativo e sicuro comprare e vendere unabicicletta d’alta gamma, autentica e certificata. Biciclette dei migliori marchi, ma anche usateprovenienti da venditori di tutto il mondo e biciclette dei team professionistici, rese disponibili a tuttigli appassionati.

➢ Crea, basata sul Policy Builder Language (un linguaggio proprietario che permette di digitalizzarequalunque polizza assicurativa e lo scambio di informazioni tra i vari attori in tempi ridotti)rivoluziona il processo di erogazione di una polizza assicurativa, riducendo il tempo necessario peremettere una polizza da una settimana a una quindicina di minuti.

➢ Evenfi permette a investitori privati e istituzionali di investire in PMI e startup, fornendo alle aziendela possibilità di ottenere finanziamenti in tempi brevi e ai risparmiatori l'opportunità di investire senzaalcun costo di commissione, contribuendo attivamente al rilancio economico dei contesti in cuioperano le realtà produttive che richiedono finanziamenti.

➢ HiNelson è il primo digital pure–player italiano nel settore dei prodotti e componenti per imbarcazioni,che tramite il proprio sito, rifornisce regolarmente più di 55.000 imbarcazioni solamente in Italia.

➢ Irreo è un innovativo sistema di supporto alle decisioni per l’irrigazione di precisione, che basandosisu AI, analisi di dati satellitare e sistemi di controllo sviluppati interamente dalla società, consenteagli operatori del settore agricolo ed ornamentale di automatizzare il proprio impianto di irrigazione in maniera intelligente ed efficiente per contrastare i problemi di siccità causati dal cambiamentoclimatico in corso.

➢ Macingo permette la condivisione di trasporti di merce ingombrante. Il sistema permette di creareun match tra chi deve effettuare un trasporto e i trasportatori che hanno ancora spazio disponibile,abbattendo così i prezzi fino al 50% per chi acquista e aumentando il fatturato di chi realizza iltrasporto stesso.

➢ Mare Group investe, ricerca e crea business con l’obiettivo dello sviluppo tecnologico delle impresee della pubblica amministrazione e nella fruizione dei beni culturali. Mare si occupa di consulenzaper l’innovazione delle PMI, dello sviluppo di prodotti e progetti digitali e d’ingegneria industriale.

➢ nCore HR è un moderno software di recruiting automation basato sul cloud che ottimizza le attivitàripetitive, riducendo di circa il 60% il tempo investito nelle attività di routine. Ncore mette adisposizione degli utenti funzionalità di screening remoto supportate da AI e altri strumenti innovativiche si evolvono costantemente grazie ai processi di sviluppo incentrati sull'utente

.➢ SMACE permette la gestione degli spazi di lavoro per i team aziendali. Opera aggregando luoghiterzi, alternativi all’ufficio ed alla casa, permettendo di esternalizzare la gestione dell’ufficio ibrido.

➢ Talent Garden è il più importante network europeo di spazi di co-working per i professionisti deldigitale: spazi di lavoro progettati con creatività e design, un’offerta completa di servizi integrati,network e community per aiutare i propri membri a crescere.

➢ Viceversa fornisce velocemente capitale di crescita flessibile da € 10K a € 5M per le imprese digitalie un'analisi della crescita che consente alle aziende di raccogliere, visualizzare e analizzare tutti idati in un unico luogo per prendere decisioni aziendali migliori.

➢ ViteSicure, è la prima insurtech di assicurazione vita, impact driven, focalizzata sulla tecnologia.Consentendo al cliente di acquistare e scaricare online il certificato di polizza in un unico processo,dopo aver scelto la migliore soluzione rispetto alle sue esigenze di protezione, e di accedere allaprotezione vita anche in presenza di patologie pregresse grazie a processi di interscambio digitalefra cliente, viteSicure, compagnie di assicurazione e riassicurazione.

Gabriele Ronchini: "2022 anno dei record per l'intero ecosistema innovazione"

“Il 2022 si è concluso come anno dei record per l’intero ecosistema innovazione. Il nostro gruppo ha continuatoa realizzare il modello di investimento basato sui Programmi di Accelerazione, ad oggi 6 sui verticali del Proptech, Intelligenza Artificiale, Iot5G, Sostenibilità e Fintech&Insurtech” commenta Gabriele Ronchini, Co-fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo.

“Le partecipazioni hanno raggiunto la quota di 120, questo sta a significare che il numero di startup del Portfolio è già cresciuto del 64% nel corso dei primi due anni delPiano Industriale; l’ammontare complessivo raccolto nel 2022 dalle nostre partecipate è di 23,2 milioni di europari a 21,6 milioni di euro di investimenti terzi e 1,6 milioni di euro di investimenti di Digital Magics, portandocosì il moltiplicatore a 13,5 volte, segno di una maturazione delle startup e dei rispettivi round. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono ma convinti che l’innovazione sia il più potente driver per la crescita eil settore nel quale investire, sulla base anche dei criteri ESG, per garantire lo sviluppo delle imprese, dei territorie un futuro per le prossime generazioni”.

Le società del “Portfolio Highlights” rappresentano in modo significativo la pluralità di settori nei qualil’innovazione tecnologica è il driver della crescita e la spinta essenziale che permette all’economia diavanzare anche e soprattutto nei momenti di crisi. Infatti, benché il 2022 sia stato un anno complesso acausa degli scenari economici e geopolitici a livello globale, è evidente che l’innovazione sia fondamentaleper evolvere e fronteggiare nuove sfide. “Il Portfolio di partecipazioni di Digital Magics rappresenta l’asse portante del nostro modello di business” hadichiarato Alessandro Malacart, Consigliere esecutivo e CFO del Gruppo, “la costante crescita in qualità evalore rappresentano il risultato del nostro impegno non solo nella selezione dei progetti migliori, ma soprattuttonel supporto consulenziale che il nostro team è in grado di esprimere per lo sviluppo delle iniziative, in particolare nei primi anni di vita delle startup”.