Digital Week, 28 maggio Ninja Marketing promuove i “Dialoghi Ribelli"

Ninja Marketing non si ferma e il 28 maggio, all’interno del palinsesto della Milano Digital Week, promuove Dialoghi Ribelli - Verso N-Conference 2021. Sebbene il lockdown abbia imposto di rimandare alla Primavera 2021 N- Conference, il Business Visionary Show ideato e organizzato da Ninja Academy e inizialmente previsto il 13/14 maggio al Talent Garden di Milano, Ninja Academy la piattaforma digitale specializzata nello studio e nell’analisi dei cambiamenti in atto nel campo del marketing, della comunicazione, dell’innovazione tecnologica e sociale, ha deciso di confermare la propria partecipazione alla kermesse milanese dedicata alla cultura digitale, di cui è Media Partner, attraverso un evento in streaming ricco di contenuti e interviste ad alcuni protagonisti del business italiani e stranieri.

Mirko Pallera, Ceo e Fondatore di Ninja Marketing, a partire dalle 17.00 e in diretta streaming su www.ninjamarketing.it intervisterà in maniera veloce e coinvolgente Marco Attisani, founder di Watly, startup impegnata a garantire acqua, energia e connessione ai paesi del terzo mondo, Quang Ngo Dinh, VP Marketing Consumer in Tim, Roberto Ciacci Marketing Director di Robintur S.p.A., Mirco Pasqualini VP Strategic and Innovation Design, Enea Roveda Group Ceo Lifegate, Domenico Romano Marketing Manager Aw-Lab, Guido Stratta Direttore sviluppo, training, recruiting & people caring Gruppo Enel, Manlio Ciralli Chief Sales, Branding & Innovation Officer The Adecco Group e Fabio Zaffagnini di Rockin’1000.

Tra I temi affrontati il modo in cui le tecnologie cambiano I mercati, come il Coronavirus sta modificando il mondo dei viaggi e del design, il cambiamento del retail e della gestione delle risorse umane all’interno delle aziende e una riflessione sul ruolo fondamentale della musica in momenti di crisi.

“Il Coronavirus non deve essere un freno – spiega Mirko Pallera, Ceo e Fondatore di Ninja Marketing – Come in ogni crisi occorre trovare la chiave per uscirne più forti e rafforzati. La crisi in atto non deve essere subita e le imprese e le aziende devono avere il coraggio di accettare la sfida del cambiamento che sta accelerando numerosi processi mentre ne ha rallentati molti altri. L’obiettivo di Dialoghi ribelli – continua Pallera - è di dare voce a top manager che in questi mesi sono stati capaci di affrontare l’emergenza in maniera virtuosa e con grande consapevolezza. Storie di successo, provocazioni e analisi ribelli per capire cosa sta succedendo e quale sarà il futuro che ci aspetta”.