Diletta Leotta, appartamento saccheggiato: smantellata la banda

La polizia di Milano ha smantellato una banda dedita a furti in appartamenti di lusso nel centro del capoluogo lombardo. Gli indagati, cinque in tutto (tra cui una 28enne di cittadinanza rumena), sono gravemente indiziati per il furto subito da Diletta Leotta nella propria abitazione lo scorso 6 giugno. In particolare, mentre due di loro (la 28enne e un ragazzo di origine serba di 24 anni) fungevano da 'palo', altri tre complici (di 44, 24 e 26 anni) si sono introdotti all'interno dell'appartamento dopo aver forzato una botola posizionata sul pianerottolo dell'ultimo piano che da' accesso al tetto per poi calarsi dal balcone di pertinenza dell'abitazione ed entrare dalla finestra forzandola. Una volta dentro si sono impossessati di orologi di valore, borse, gioielli e denaro contante per un controvalore di circa 150 mila euro. L'intera sequenza e' stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza esterne allo stabile che ha permesso di identificare gli autori del furto. Due componenti della banda erano gia' stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile lo scorso 8 febbraio perche' responsabili di un altro furto presso un appartamento di lusso al centro di Milano.