Dimentica la figlia nell'auto per andare al centro commerciale

Una donna che si e' recata al centro commerciale, ieri sera, nel Milanese, ha parcheggiato l'auto davanti alla struttura e poi e' entrata dimenticando nella vettura chiusa la figlioletta di 15 mesi. La piccola, poi soccorsa, sta bene. Al momento non si sa per quanto tempo la bambina e' rimasta chiusa da sola in auto. E' accaduto intorno alle 19.30 a Pantigliate, dove sono intervenuti il 118 e i Carabinieri. Nell'auto, in via dei Rioni, davanti al Paullese Center, c'era ancora la bimba. Al momento non si conoscono i particolari della vicenda ma la piccola, visitata dai medici del 118, sta bene e non ha avuto bisogno di cure mediche.