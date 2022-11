Dimessi 13 consiglieri, decade sindaco leghista di Vigevano

L'amministrazione a guida leghista di Vigevano è decaduta questa mattina dopo soli due anni, travolta da una serie di divisioni interne. In Comune sono state protocollate infatti le dimissioni di 13 consiglieri su 25: ai 9 della minoranza (4 del Pd, una del M5S, 2 di Azione e 2 della lista civica Polo Laico) si sono aggiunti il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Capelli, due leghisti (Giulio Onori e Rimma Garifullina) e Claudia Montagnana, eletta con la lista Vigevano civica.

Il sindaco Andrea Ceffa è dunque decaduto, insieme a tutta la giunta e all'intero consiglio comunale, in attesa della nomina di un commissario che amministrerà l'ente fino alle elezioni anticipate la prossima primavera. Salvo ulteriori colpi di scena, che non sono esclusi. I 13 consiglieri ieri pomeriggio si sono trovati nello studio di un notaio cittadino, davanti al quale hanno firmato le dimissioni irrevocabili. Poi questa mattina un loro delegato ha portato in municipio le 13 lettere perché fossero protocollate. Ma nella notte uno dei 13, Capelli, sembra ci abbia ripensato e abbia inviato una Pec per ritirare le proprie dimissioni. Sta di fatto che questa mattina in municipio una delle 13 lettere consegnate sarebbe sparita. Per questo la minoranza ha chiesto l'intervento della polizia, che la sta cercando negli uffici. In ogni caso non sembra sia possibile revocare con una Pec un atto firmato davanti a un notaio.

Fabrizio Cecchetti: "La Lega sta con il suo sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa"

La Lega sta con il suo sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, auspicando che possa continuare a ben governare il suo territorio come ha fatto in questi due anni. Come Lega, dopo aver immediatamente espulso i due consiglieri comunali che hanno firmato la sfiducia, confermiamo pieno sostegno al nostro bravo sindaco, peraltro in questo momento così delicato per Vigevano coinvolta in importanti progetti infrastrutturali come la Vigevano-Malpensa o il ponte sul Ticino tra Vigevano e Abbiategrasso che il sindaco Ceffa sta portando avanti con determinazione per il bene dei suoi cittadini e del suo territorio." Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.