Dimissioni Draghi, Beppe Sala: “Perderlo ora è follia”

"Perdere Draghi in questo momento e' una follia, anche per l'Europa stessa". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le dimissioni annunciate da Mario Draghi, nel corso di un'intervista con Agnese Pini, neo direttrice di QN, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno

Sala: "Precipitati in situazione che non può che angosciare"

. "Siamo precipitati in poco tempo in una situazione che non puo' che angosciare - ha aggiunto -. Nello scenario politico internazionale Macron e Draghi erano quelli che tenevano in piedi l'Europa. Stiamo facendo cadere il governo per il termovalorizzatore a Roma? Se e' cosi' ce lo dicano e la colpa e' loro".