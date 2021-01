Dimissioni: o Fontana o Arcuri. Inchiesta e giudizio lampo

Di Fabio Massa



Secondo il governo, con la premiata coppia Boccia-Speranza, la Lombardia ha sbagliato ad inviare i dati sull’Rt e così facendo è finita in zona rossa per due settimane. I commercianti sono giustamente furiosi perché hanno subito danni enormi senza nessun bisogno dal punto di vista medico-sanitario. La Regione Lombardia invece dice di aver presentato in tempi non sospetti il proprio ricorso al Tar, e di aver gridato sull’ingiustizia di stare in zona rossa e che dunque il Governo sapeva benissimo che l’algoritmo non funzionava. Dunque: chi ha sbagliato? L’algoritmo del Governo o i tecnici della Regione hanno inviato male i dati? La verità è solo una delle due e non può stare nel mezzo e noi cittadini abbiamo il diritto di chiederla.



Non è nostro compito né abbiamo le competenze per entrare in una disputa tra tecnici e matematici, che come abbiamo visto in questa fase di pandemia, sono tutt’altro che terzi: quelli del Governo parteggiano per il Governo, quelli della Regione parteggiano per la Regione. E’ per questo che ci vuole subito una commissione speciale con pieni poteri che faccia luce sull’accaduto in tempi brevissimi. E poi che qualcuno paghi. Con le dimissioni e non solo.