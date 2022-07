Dipendente Atm preso a pugni, ennesima aggressione al personale

Non si placano le aggressioni nei confronti del personale Atm. L’ultimo episodio risale a sabato scorso, nel pomeriggio, nella stazione di Bonola.

Secondo quanto riporta Milano Today, a essere colpito è stato un 30enne, che aveva cercato di bloccare un passeggero che stava passando dal cancelletto antipanico, senza biglietto. Una volta fermato, il viaggiatore ha sferrato un pugno in pieno volto al dipendente Atm - poi finito in ospedale con una prognosi di 4 giorni - ed è scappato, prima di essere fermato dalla Polmetro a Cadorna. Il giovane, un 20enne, è stato indagato per lesioni.