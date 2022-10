Dipendenti Atm aggrediti. De Corato: "Milano peggio di Gotham City"

Milano, due dipendenti Atm aggrediti

Diversi episodi di criminalità nella notte tra sabato e domenica a Milano. Due dipendenti dell'Atm, un 33enne e un 51enne sono rimasti feriti, nel corso della colluttazione con uno sbandato, che li ha presi a calci e pugni quando i due si sono avvicinati dopo che era giunta una segnalazione per un passeggero molesto. E' accaduto alle 23.45 nella stazione di Cascina Gobba, sulla Linea 2 della metropolitana. Il presunto aggressore, che non aveva documenti, ha detto di avere 22 anni e di essere marocchino. E' stato bloccato dagli agenti intervenuti sul posto chiamati dall'Atm e denunciato in stato di liberta' per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

un 28enne ubriaco colpisce a bastonate un 17enne in Corso Como

In corso Como un 28enne ubriaco ha invece colpito a bastonate un 17enne per rubargli il borsello, e poi si e' scagliato contro i militari intervenuti. E' stato arrestato dai Carabinieri. Lo ha riferito il Comando provinciale dell'Arma in una nota. "I militari hanno subito rintracciato l'aggressore - riferiscono i Carabinieri - che ha inizialmente fornito loro false generalita' e poi, probabilmente a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, si e' scagliato contro i militari con urla e spintoni, riuscendo anche a piegare il tergicristallo di una delle auto di servizio. Una volta condotto in caserma, durante le procedure di identificazione, alla richiesta di togliersi le collane d'oro, ha tentato di ingoiarne una, rendendo necessario l'intervento dei militari che sono riusciti a estrargliela dalla bocca. Un carabiniere e' stato colpito da un calcio ed e' stato quindi accompagnato al pronto soccorso. L'arrestato e' stato infine trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima".

Rissa tra ragazzi in Corvetto

Erano invece ormai le 5 di mattina quando nel quartiere Corvetto è esplosa una rissa tra ragazzi. Un 21enne di origini nordafricane e' stato ferito con un coccio di bottiglia ed e' stato ricoverato a Policlinico. E' accaduto in via Boncompagni all'angolo con via Gaggia. Il ragazzo e' stato trovato per terra, sanguinante, per due fendenti che lo hanno colpito alla testa e al volto, e che hanno provocato due ampie ferite. Sul posto, per ricostruire i fatti, e' giunta la Polizia. Nella notte il 118 e' intervenuto altre 11 volte (10 nel capoluogo e una in provincia) per segnalazioni di feriti dovuti ad aggressioni, ma solo in due casi quando le ambulanze sono arrivate i feriti si sono fatti trovare: in corso Lodi, un uomo di 30 anni, e ad Abbiategrasso (Milano), in via Novara, un 45enne. Entrambi sono stati traportati in ospedale per ferite lievi.

De Corato (FdI): "Milano peggio di Gotham City"

"La sicurezza a Milano e' allo sbando completo, in una sola notte le forze dell'ordine sono dovute intervenire 10 volte per segnalazioni di feriti. A questa si aggiunge una grave aggressione ai dipendenti dell'ATM presso Cascina Gobba (ricoverati in codice giallo). Per riprendere il paragone dell'attuale sindaco, Milano non e' sicuramente Gotham city: e' molto peggio". Lo ha detto il neo eletto deputato di FdI Riccardo De Corato in merito alle recenti notizie di cronaca. "Mi chiedo in quale modo Sala si muova a Milano - ha commentato - e se mai nel corso della settimana prenda una volta i mezzi pubblici o visiti, a piedi, possibilmente di sera, le vie al di fuori della cerchia dei bastioni".