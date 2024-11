Direzione Nord è un palco che dà voce a tutti. Senza strategie di parte

di Fabio Massa*

Ieri si è svolta presso la Fondazione Triennale di Milano una kermesse ormai giunta alla 24esima edizione. Il titolo è Direzione Nord. Si articola su tre eventi l’anno, e Italia Direzione Nord è il “verticale”, più politico e di attualità. Dunque, è l’ottavo anno che si svolge. La prima edizione è stata “battezzata” da Roberto Maroni. Ogni evento, per tre volte l’anno, ospita in media una settantina di relatori. In questa edizione siamo arrivati a oltre 100 ospiti che ieri si sono alternati sul palco.

Tra questi, come sempre, il governatore Attilio Fontana e - come non sempre, ma spesso - il vicepremier Matteo Salvini. Prima di loro, negli anni in cui governava il centrosinistra, hanno preso il microfono governatori e ministri di centro, di sinistra, del Movimento 5 Stelle. Chi organizza questo convegno? La Fondazione Stelline, con la main media partnership di Affaritaliani.it, che è di fatto co-organizzatore. Il Comune di Milano, Confcommercio, Confartigianato, Assolombarda e Regione Lombardia danno il loro patrocinio, e ne siamo onorati.

In tutto questo non si capisce come mai Massimo Franco, nella sua nota sul Corriere della Sera - sempre pregna di spunti e riflessioni interessanti - abbia potuto ipotizzare (anzi, affermare) che sia Attilio Fontana l'organizzatore di Direzione Nord. Del quale naturalmente è e sarà sempre graditissimo ospite e amico. Sul resto delle riflessioni di Massimo Franco non entriamo nel merito. Ma come Fondazione Stelline offriamo un palco a chiunque, e diamo voce alle “Persone che hanno qualcosa da dire”. Altre dietrologie (o veri e propri errori), non ci appartengono.

* Presidente della Fondazione Stelline, Organizzatore della kermesse Direzione Nord