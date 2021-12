Direzione Nord: maratona di idee con Sala e Fontana alle Stelline

Torna “Direzione Nord – A True Event”. Il 13 dicembre 2021 presso la Fondazione Stelline di Milano (corso Magenta 61) al via la quattordicesima edizione della tradizionale kermesse organizzata da Inrete in collaborazione con l'associazione “Amici degli Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-News.

Sul palco delle Stelline tantissimi ospiti previsti tra istituzioni, imprese e società civile con un unico grande tema sullo sfondo: Milano, la Lombardia e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

DIREZIONE NORD: IL PROGRAMMA COMPLETO

Uscire dal tunnel del virus; evitare la crisi economica; riformare la sanità

Uscire dal tunnel del virus; evitare la crisi economica; riformare la sanità. Ecco le parole d'ordine di Direzione Nord 2021. Se il Pnrr è la straordinaria occasione che la politica può cogliere per riformare se stessa e il modo in cui gestisce i temi più importanti per i cittadini, il Recovery Plan tocca tutti gli ecosistemi del vivere in una collettività: le politiche e l'organizzazione relativa alla salute nel suo complesso, il sistema dei trasporti con annessi la mobilità sostenibile e la sicurezza, le infrastrutture, l'energia, la giustizia al bivio, i giovani e addirittura le basi stesse della democrazia.

Uno spazio per "persone che hanno qualcosa da dire"

In un contesto come questo è dunque naturale che la rassegna “DN - A True Event”, nata proprio per ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese, proponga uno spazio di dibattito che come al solito è riservato solo e unicamente a “persone che hanno qualcosa da dire”, come da tradizionale claim da che da 14 edizioni accompagna la manifestazione. Qualcosa di profondo, e innovativo, che vogliono condividere con stakeholder e cittadini.

Una "maratona di idee" con la partecipazione di Fontana e Sala

La formula è quella ormai tradizionale di DN. L'evento di apertura con il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'intervento del sindaco di Milano, Beppe Sala. A seguire una intera giornata di dialoghi con rappresentanti governativi, delle Regioni, del Pubblico e del Privato. Una “maratona di idee” che inizia alle 10.00 del mattino del 13 dicembre e si conclude alle ore 22.00 con l'ultimo panel della giornata.